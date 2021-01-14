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В уряді кажуть, що рішення ЄСПЛ у справі "України проти РФ" розблоковує низку інших справ

Четвер, 14 січня 2021, 19:10

Перше рішення Європейського суду з прав людини у справі "України проти Росії" щодо Криму розблоковує низку інших справ, що стосуються наслідків окупації півострова.

Про це заявив урядовий уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина, пише "Європейська правда" у статті "Перша кримська перемога: що означає рішення ЄСПЛ про початок російської окупації".

За його словами, рішення суду вже зараз відкриває нові можливості для  звичайних українських громадян та комерційних підприємств, які постраждали від окупації Криму Росією.

"Визнання того, що Москва отримала контроль над Кримом ще у лютому, дає їм можливість скаржитися до Страсбурга і розблоковує низку справ, які вже є у Страсбурзі, але заморожені, бо чекали на рішення про юридичну відповідальність Росії за порушення в Криму у період з 27 лютого по 18 березня", – пояснив він.

Нагадаємо, 14 січня ЄСПЛ виніс перше рішення у справі "Україна проти Росії", визнавши прийнятною скаргу Києва на порушення прав людини у окупованому Криму.

Окремо Суд відзначив, що Росія здійснювала "фактичний контроль" на території Криму з 27 лютого 2014 року, тобто ще до ухвалення нею формального рішення про незаконну анексію окупованого півострова.

На підставі ухваленого рішення ЄСПЛ має розглянути по суті всі пункти звинувачень України щодо РФ.

Детально про це читайте у статті: "Перша кримська перемога: що означає рішення ЄСПЛ про початок російської окупації".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСправа людинисудРосіяУкраїна
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