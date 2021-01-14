В правительстве говорят, что решение ЕСПЧ по делу "Украина против РФ" разблокирует ряд других дел

Первое решение Европейского суда по правам человека по делу "Украина против России" по Крыму разблокирует ряд других дел, касающихся последствий оккупации полуострова.

Об этом заявил правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина, пишет "Европейская правда" в статье "Первая крымская победа: что означает решение ЕСПЧ о начале российской оккупации".

По его словам, решение суда уже сейчас открывает новые возможности для обычных украинских граждан и коммерческих предприятий, пострадавших от оккупации Крыма Россией.

"Признание того, что Москва получила контроль над Крымом еще в феврале, дает им возможность жаловаться в Страсбург и разблокирует ряд дел, которые уже есть в Страсбурге, но заморожены, так как ждали решения о юридической ответственности России за нарушения в Крыму в период с 27 февраля по 18 марта", - пояснил он.

Напомним, 14 января ЕСПЧ вынес первое решение по делу "Украина против России", признав приемлемой жалобу Киева на нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Отдельно Суд отметил, что Россия осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с 27 февраля 2014 года, то есть еще до незаконной аннексии оккупированного ею полуострова.

На основании принятого решения ЕСПЧ должен рассмотреть по существу все пункты обвинений Украины в отношении РФ.

Все детали читайте в статье: "Первая крымская победа: что означает решение ЕСПЧ о начале российской оккупации".