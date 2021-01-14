Відмова демонтувати Леніна: на Одещині поновили резонансну справу

Болградська районна прокуратура в Одеській області заново відкрила провадження через недемонтовані пам’ятники Леніну в трьох селах на півдні регіону, зокрема в селищі Калчева Болградського району.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Водночас в інших двох селах пам’ятників Леніну вже позбулися – у Залізничному з комуніста зробили пам’ятник болгарському колоністу, а у Виноградному – демонтували.

Влада села Калчева пам’ятник Леніну зносити не стала – колишній голова сільської ради Анатолій Касим заявив про нестачу коштів, потім пішов у відставку, а пам’ятник залишився.

"Прокуратура скасувала закриття провадження із формулюванням "недостатньо підстав". Поліція закрила його після листа з районної адміністрації, що не виділили кошти на демонтаж пам’ятника", – повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області.

Раніше ЗМІ повідомляли про закриття кримінального провадження щодо пам’ятника Леніну в селі Калчева Болградського району Одещини. Це один з останніх пам’ятників Леніну в області і загалом в Україні.