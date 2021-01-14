Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Отказ демонтировать Ленина: в Одесской области возобновили резонансное дело

Четверг, 14 января 2021, 21:54

Болградская районная прокуратура в Одесской области заново открыла производство из-за недемонтированных памятников Ленину в трех селах на юге региона, в частности в поселке Калчева Болградского района.

Источник: Радио Свобода

Детали: В то же время в других двух селах от памятников Ленину уже избавились - в Железнодорожном из коммуниста сделали памятник болгарскому колонисту, а в Виноградном - демонтировали.

Власти села Калчева памятник Ленину сносить не стали - бывший председатель сельского совета Анатолий Касим заявил о нехватке средств, затем ушел в отставку, а памятник остался.

"Прокуратура отменила закрытие производства с формулировкой "недостаточно оснований". Полиция закрыла его после письма из районной администрации, что не выделили средства на демонтаж памятника", - сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

Ранее СМИ сообщали о закрытии уголовного производства касательно памятника Ленину в селе Калчева Болградского района Одесской области. Это один из последних памятников Ленину в области и в целом в Украине.

Темы: Лениндекоммунизациякриминал


powered by lun.ua
Главное сегодня

Верховный суд отказался восстановить Семочко в должности – разведка

Правительство провело встречу с МВФ относительно цен на газ – Шмыгаль

Заявления Путина помогли ЕСПЧ принять решение по жалобе Украины на оккупацию Крыма

фото, видеоНа границе с РФ задержали фигуранта "газового дела" Онищенко

картаВ Украину наконец-то придут настоящие морозы

Комитет Рады рекомендует сократить количество нардепов до 300

Все новости...
Ленин
В Севастополе оккупанты вывесили поздравление с Лениным и Сталиным
В России передумали искать новое применение мавзолею, уже без Ленина
Если Ленина похоронят: в РФ объявили конкурс на новую концепцию мавзолея
Последние новости
22:38
США ввели санкции против китайской Xiaomi
22:20
Из-за снегопада в Киеве уже 160 ДТП
22:10
Британия вводит запрет на въезд из Южной Америки и Португалии из-за "бразильского" штамма
21:54
Отказ демонтировать Ленина: в Одесской области возобновили резонансное дело
21:36
Новости 14 января: решение ЕСПЧ насчет Крыма, вечеринка главы ВАКС, Вовка и Тупицкого
20:50
На Донбассе ранили украинского бойца
20:45
За декабрь правительство профинансировало около 16% годовых расходов - КШЭ
20:43
Меркель рассматривает "мегалокдаун" с остановкой транспорта по всей Германии - Bild
20:39
Официальный курс: гривня ослабла к доллару
20:30
Верховный суд отказался восстановить Семочко в должности – разведка
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!