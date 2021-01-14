Отказ демонтировать Ленина: в Одесской области возобновили резонансное дело
Болградская районная прокуратура в Одесской области заново открыла производство из-за недемонтированных памятников Ленину в трех селах на юге региона, в частности в поселке Калчева Болградского района.
Источник: Радио Свобода
Детали: В то же время в других двух селах от памятников Ленину уже избавились - в Железнодорожном из коммуниста сделали памятник болгарскому колонисту, а в Виноградном - демонтировали.
Власти села Калчева памятник Ленину сносить не стали - бывший председатель сельского совета Анатолий Касим заявил о нехватке средств, затем ушел в отставку, а памятник остался.
"Прокуратура отменила закрытие производства с формулировкой "недостаточно оснований". Полиция закрыла его после письма из районной администрации, что не выделили средства на демонтаж памятника", - сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.
Ранее СМИ сообщали о закрытии уголовного производства касательно памятника Ленину в селе Калчева Болградского района Одесской области. Это один из последних памятников Ленину в области и в целом в Украине.