Отказ демонтировать Ленина: в Одесской области возобновили резонансное дело

Болградская районная прокуратура в Одесской области заново открыла производство из-за недемонтированных памятников Ленину в трех селах на юге региона, в частности в поселке Калчева Болградского района.

Источник: Радио Свобода

Детали: В то же время в других двух селах от памятников Ленину уже избавились - в Железнодорожном из коммуниста сделали памятник болгарскому колонисту, а в Виноградном - демонтировали.

Власти села Калчева памятник Ленину сносить не стали - бывший председатель сельского совета Анатолий Касим заявил о нехватке средств, затем ушел в отставку, а памятник остался.

"Прокуратура отменила закрытие производства с формулировкой "недостаточно оснований". Полиция закрыла его после письма из районной администрации, что не выделили средства на демонтаж памятника", - сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

Ранее СМИ сообщали о закрытии уголовного производства касательно памятника Ленину в селе Калчева Болградского района Одесской области. Это один из последних памятников Ленину в области и в целом в Украине.