Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Знижені тарифи на газ затвердять 19 січня, економія до 800 грн на місяць – нардеп

Четвер, 14 січня 2021, 23:58

15 або 18 січня Кабмін прийме постанову про зниження тарифу на газ для населення до 7 грн за куб. Нові тарифи буде затверджено 19 січня. Передбачається, що сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 грн.

Джерело: народний депутат з фракції "Слуга народу" Юлія Гришина у Telegram

Пряма мова: "Тільки що закінчилася онлайн зустріч фракції з Прем'єр-міністром, т.в.о Міністра енергетики Вітренком Ю., Головою Антимонопольного Піщанською О., головою НКРЕКП Тарасюком В.В. по тарифах!"

Деталі: За її словами, вже є проект відповідного рішення НКРЕКП про затвердження нових тарифів.

Також Гришина повідомила, що з 1 лютого максимальна ціна газу по Україні буде 6,99 грн/куб. Тариф на розподіл - максимум 1,79 грн.

Ціна буде майже однаковою по країні, без значних відмінностей, як зараз.

За даними нардепки, загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 грн.

Нагадаємо: Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.

Українська правда
Теми: газтарифи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США ввели санкції проти китайської Xiaomi

Новини 14 січня: рішення ЄСПЛ щодо Криму, вечірка голови ВАКС, Вовка і Тупицького

Верховний суд відмовився поновити Семочка на посаді – розвідка

Уряд провів зустріч з МВФ щодо цін на газ – Шмигаль

Заяви Путіна сприяли ухваленню ЄСПЛ рішення щодо скарги України на окупацію Криму

фото, видеоНа кордоні з Росією затримали фігуранта "газової справи" Онищенка

Усі новини...
газ
Новини економіки: реакція МВФ на газові тарифи, летюче авто та сайт України
Уряд провів зустріч з МВФ щодо цін на газ – Шмигаль
На кордоні з Росією затримали фігуранта "газової справи" Онищенка
Останні новини
00:21
За добу в Україні сталося понад 1200 ДТП
23:58
Знижені тарифи на газ затвердять 19 січня, економія до 800 грн на місяць – нардеп
23:45
Новини економіки: реакція МВФ на газові тарифи, летюче авто та сайт України
23:35
Держрегулювання цін в Росії вилилося в дефіцит продуктів
23:12
фотоУ США арештували трампіста, який штурмував Капітолій з прапором Конфедерації
22:38
США ввели санкції проти китайської Xiaomi
22:20
Через снігопад у Києві вже 160 ДТП
22:10
Британія вводить заборону на в’їзд з Південної Америки і Португалії через "бразильський" штам
21:54
Відмова демонтувати Леніна: на Одещині поновили резонансну справу
21:36
Новини 14 січня: рішення ЄСПЛ щодо Криму, вечірка голови ВАКС, Вовка і Тупицького
Усі новини...