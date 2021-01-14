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Знижені тарифи на газ затвердять 19 січня, економія до 800 грн на місяць – нардеп

Четвер, 14 січня 2021, 22:58
Знижені тарифи на газ затвердять 19 січня, економія до 800 грн на місяць – нардеп

15 або 18 січня Кабмін прийме постанову про зниження тарифу на газ для населення до 7 грн за куб. Нові тарифи буде затверджено 19 січня. Передбачається, що сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 грн.

Джерело: народний депутат з фракції "Слуга народу" Юлія Гришина у Telegram

Пряма мова: "Тільки що закінчилася онлайн зустріч фракції з Прем'єр-міністром, т.в.о Міністра енергетики Вітренком Ю., Головою Антимонопольного Піщанською О., головою НКРЕКП Тарасюком В.В. по тарифах!"

Деталі: За її словами, вже є проект відповідного рішення НКРЕКП про затвердження нових тарифів.

Також Гришина повідомила, що з 1 лютого максимальна ціна газу по Україні буде 6,99 грн/куб. Тариф на розподіл - максимум 1,79 грн.

Ціна буде майже однаковою по країні, без значних відмінностей, як зараз.

За даними нардепки, загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 грн.

Нагадаємо: Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.

Українська правда

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Теми: газтарифи
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