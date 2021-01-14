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Сниженные тарифы на газ утвердят 19 января, экономия до 800 грн в месяц – нардеп

Четверг, 14 января 2021, 23:58

15 или 18 января Кабмин примет постановление о снижении тарифа на газ для населения до 7 грн за куб. Новые тарифы будут утверждены 19 января. Предполагается, что сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 грн.

Источник: народный депутат из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина в Telegram

Прямая речь: "Только что закончилась онлайн встреча фракции с премьер-министром, вр.и.о. министра энергетики Витренко Ю., председателем Антимонопольного Песчанской А., председателем НКРЭКП Тарасюком В.В. по тарифам!"

Детали: По ее словам, уже есть проект соответствующего решения НКРЭКП об утверждении новых тарифов.

Также Гришина сообщила, что с 1 февраля максимальная цена газа по Украине будет 6,99 грн/куб. Тариф на распределение - максимум 1,79 грн.

Цена будет почти одинаковой по стране, без значимых различий, как сейчас.

По данным нардепа, общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 грн.

Напомним: Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.

10 января во ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Украинская правда
Темы: газтарифы


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