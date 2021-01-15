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Samsung показала три флагманські смартфони серії Galaxy S

П'ятниця, 15 січня 2021, 01:55

Південнокорейська компанія Samsung 14 січня провела онлайн-презентацію Galaxy UNPACKED 2021, де презентувала відразу три смартфони преміум-серії Galaxy S: Galaxy S21, Galaxy S21 Plus і Galaxy S21 Ultra.

Джерело: трансляція презентації

Деталі: Європейські ціни нових гаджетів - 849, 1049 і 1349 євро за базові версії Galaxy S21, S21 Plus і S21 Ultra відповідно.

Цьогоріч Samsung слідом за Apple і Xiaomi вирішила більше не додавати адаптер зарядки та навушники в комплект поставки смартфонів лінійки Galaxy S.

На Galaxy UNPACKED 2021 компанія також показала нові бездротові навушники з активним шумозаглушенням Galaxy Buds Pro за 229 євро, а також презентували невеликий брелок Galaxy SmartTag з інтегрованим модулем бездротового зв'язку Bluetooth, який, наприклад, можна прикріпити до зв'язки ключів та відшукати їх, коли це потрібно.

Теми: технології


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