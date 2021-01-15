Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Samsung показала три флагманські смартфони серії Galaxy S

П'ятниця, 15 січня 2021, 00:55
Samsung показала три флагманські смартфони серії Galaxy S

Південнокорейська компанія Samsung 14 січня провела онлайн-презентацію Galaxy UNPACKED 2021, де презентувала відразу три смартфони преміум-серії Galaxy S: Galaxy S21, Galaxy S21 Plus і Galaxy S21 Ultra.

Джерело: трансляція презентації

Деталі: Європейські ціни нових гаджетів - 849, 1049 і 1349 євро за базові версії Galaxy S21, S21 Plus і S21 Ultra відповідно.

Цьогоріч Samsung слідом за Apple і Xiaomi вирішила більше не додавати адаптер зарядки та навушники в комплект поставки смартфонів лінійки Galaxy S.

На Galaxy UNPACKED 2021 компанія також показала нові бездротові навушники з активним шумозаглушенням Galaxy Buds Pro за 229 євро, а також презентувала невеликий брелок Galaxy SmartTag з інтегрованим модулем Bluetooth, який, наприклад, можна прикріпити до зв'язки ключів та відшукати їх, коли це потрібно.

Довідка: Вартість топових смартфонів у конкурента Samsung - американської компанії Apple 799 - 1249€. Вартість навушників Apple AirPods Pro - 279€.

 
S21 Ultra, Galaxy S21 Plus і Galaxy S21
а
S21 Ultra
а
S21 Ultra
а
Навушники Galaxy Buds Pro

"Українська правда" в Threads

Теми: технологіїмобільний зв'язокПівденна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
технології
Bluesky призупинила реєстрацію через наплив нових користувачів із Twitter
Apple суттєво скоротила плани з виробництва гарнітури Vision Pro – ЗМІ
У Британії викрили схему продажу контенту з насильством над дітьми, який створений ШІ
Останні новини
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
Усі новини...
Реклама: