Samsung показала три флагманські смартфони серії Galaxy S

Південнокорейська компанія Samsung 14 січня провела онлайн-презентацію Galaxy UNPACKED 2021, де презентувала відразу три смартфони преміум-серії Galaxy S: Galaxy S21, Galaxy S21 Plus і Galaxy S21 Ultra.

Джерело: трансляція презентації

Деталі: Європейські ціни нових гаджетів - 849, 1049 і 1349 євро за базові версії Galaxy S21, S21 Plus і S21 Ultra відповідно.

Цьогоріч Samsung слідом за Apple і Xiaomi вирішила більше не додавати адаптер зарядки та навушники в комплект поставки смартфонів лінійки Galaxy S.

На Galaxy UNPACKED 2021 компанія також показала нові бездротові навушники з активним шумозаглушенням Galaxy Buds Pro за 229 євро, а також презентували невеликий брелок Galaxy SmartTag з інтегрованим модулем бездротового зв'язку Bluetooth, який, наприклад, можна прикріпити до зв'язки ключів та відшукати їх, коли це потрібно.