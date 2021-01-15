Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Samsung показала три флагманские смартфоны серии Galaxy S

Пятница, 15 января 2021, 00:55
Samsung показала три флагманские смартфоны серии Galaxy S

Южнокорейская компания Samsung 14 января провела онлайн-презентацию Galaxy UNPACKED 2021, где представила сразу три смартфона премиум-серии Galaxy S: Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra.

Источник: трансляция презентации

Детали: Европейские цены новых гаджетов - 849, 1049 и 1349 евро за базовые версии Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra соответственно.

В этом году Samsung вслед за Apple и Xiaomi решила больше не добавлять адаптер зарядки и наушники в комплект поставки смартфонов линейки Galaxy S.

На Galaxy UNPACKED 2021 компания также показала новые беспроводные наушники с активным шумоподавлением Galaxy Buds Pro за 229 евро, а также презентовала небольшой брелок Galaxy SmartTag с интегрированным модулем Bluetooth, который, например, можно прикрепить к связке ключей и отыскать их, когда это нужно.

Справка: Стоимость топовых смартфонов у конкурента Samsung - американской компании Apple 799 - 1249 €. Стоимость наушников Apple AirPods Pro - 279 €.

"Украинская правда" в Threads

Темы: технологиимобильная связьЮжная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
технологии
Bluesky приостановила регистрацию из-за наплыва новых пользователей из Twitter
Apple существенно сократила планы по производству гарнитуры Vision Pro – СМИ
В Британии разоблачили схему продажи контента с насилием над детьми, созданного ИИ
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: