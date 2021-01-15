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Samsung показала три флагманские смартфоны серии Galaxy S

Пятница, 15 января 2021, 01:55

Южнокорейская компания Samsung 14 января провела онлайн-презентацию Galaxy UNPACKED 2021, где представила сразу три смартфона премиум-серии Galaxy S: Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra.

Источник: трансляция презентации

Детали: Европейские цены новых гаджетов - 849, 1049 и 1349 евро за базовые версии Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra соответственно.

В этом году Samsung вслед за Apple и Xiaomi решила больше не добавлять адаптер зарядки и наушники в комплект поставки смартфонов линейки Galaxy S.

На Galaxy UNPACKED 2021 компания также показала новые беспроводные наушники с активным шумоподавлением Galaxy Buds Pro за 229 евро, а также презентовали небольшой брелок Galaxy SmartTag с интегрированным модулем беспроводной связи Bluetooth, который, например, можно прикрепить к связке ключей и отыскать их , когда это нужно.

Темы: технологии


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