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Дональд Трамп-молодший просить Ілона Маска створити соцмережу на заміну Twitter

П'ятниця, 15 січня 2021, 04:02
На фото Дональд Трамп та його син

Син 45-го президента США Дональда Трампа запропонував винахіднику та бізнесмену Ілону Маску створити соціальну мережу, якою міг би користуватися його батько.

Джерело: Дональд Трамп-молодший в Instagram

Пряма мова: "Якщо Маск може відправляти людей у космос, я впевнений, що він зможе створити неупереджену соціальну мережу. Думаю, є багато американців, яким би це сподобалося і які б щиро підтримали це".

Він попросив Маска зробити це, аби "допомогти врятувати свободу слова".

Деталі: Ілон Маск наразі не відреагував на це звернення, однак раніше він негативно висловився щодо рішення Twitter назавжди заблокувати 45-го президента на платформі.

Пряма мова Маска: "Багато людей будуть дуже незадоволені тим, що великі технологічні компанії на західному узбережжі (США - ред) є арбітрами свободи".

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Нагадаємо: 

Теми: СШАсоцмережіТрампІлон Маск


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