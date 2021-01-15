Дональд Трамп-молодший просить Ілона Маска створити соцмережу на заміну Twitter
Син 45-го президента США Дональда Трампа запропонував винахіднику та бізнесмену Ілону Маску створити соціальну мережу, якою міг би користуватися його батько.
Джерело: Дональд Трамп-молодший в Instagram
Пряма мова: "Якщо Маск може відправляти людей у космос, я впевнений, що він зможе створити неупереджену соціальну мережу. Думаю, є багато американців, яким би це сподобалося і які б щиро підтримали це".
Він попросив Маска зробити це, аби "допомогти врятувати свободу слова".
Деталі: Ілон Маск наразі не відреагував на це звернення, однак раніше він негативно висловився щодо рішення Twitter назавжди заблокувати 45-го президента на платформі.
Пряма мова Маска: "Багато людей будуть дуже незадоволені тим, що великі технологічні компанії на західному узбережжі (США - ред) є арбітрами свободи".
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Нагадаємо:
- 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
- Соцмережа Twitter назавжди заблокувала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа "через ризик подальшого підбурювання до насильства".
- 13 січня Нижня палата Конгресу США (Палата представників) оголосила імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію.