Дональд Трамп-младший просит Илона Маска создать соцсеть на замену Twitter

Сын 45-го президента США Дональда Трампа предложил изобретателю и бизнесмену Илону Маску создать социальную сеть, которой мог бы пользоваться его отец.

Источник: Дональд Трамп-младший в Instagram

Прямая речь: "Если Маск может отправлять людей в космос, я уверен, что он сможет создать беспристрастную социальную сеть. Думаю, есть много американцев, которым бы это понравилось и какие бы искренне поддержали это ".

Он попросил Маска сделать это, чтобы "помочь спасти свободу слова".

Детали: Маск пока не отреагировал на это обращение, однако ранее он негативно высказался о решении Twitter навсегда заблокировать 45-го президента на платформе.

Прямая речь Маска: "Многие люди будут очень недовольны тем, что крупные технологические компании на западном побережье (США - ред) является арбитрами свободы".

Читайте также: Подсудимый Трамп: что ждет президента США после отставки

Напомним: