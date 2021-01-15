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Дональд Трамп-младший просит Илона Маска создать соцсеть на замену Twitter

Пятница, 15 января 2021, 04:02

Сын 45-го президента США Дональда Трампа предложил изобретателю и бизнесмену Илону Маску создать социальную сеть, которой мог бы пользоваться его отец.

Источник: Дональд Трамп-младший в Instagram

Прямая речь: "Если Маск может отправлять людей в космос, я уверен, что он сможет создать беспристрастную социальную сеть. Думаю, есть много американцев, которым бы это понравилось и какие бы искренне поддержали это ".

Он попросил Маска сделать это, чтобы "помочь спасти свободу слова".

Детали: Маск пока не отреагировал на это обращение, однако ранее он негативно высказался о решении Twitter навсегда заблокировать 45-го президента на платформе.

Прямая речь Маска: "Многие люди будут очень недовольны тем, что крупные технологические компании на западном побережье (США - ред) является арбитрами свободы".

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Напомним:

Темы: СШАсоцсетиТрампИлон Маск


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