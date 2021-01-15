Дональд Трамп-младший просит Илона Маска создать соцсеть на замену Twitter
Сын 45-го президента США Дональда Трампа предложил изобретателю и бизнесмену Илону Маску создать социальную сеть, которой мог бы пользоваться его отец.
Источник: Дональд Трамп-младший в Instagram
Прямая речь: "Если Маск может отправлять людей в космос, я уверен, что он сможет создать беспристрастную социальную сеть. Думаю, есть много американцев, которым бы это понравилось и какие бы искренне поддержали это ".
Он попросил Маска сделать это, чтобы "помочь спасти свободу слова".
Детали: Маск пока не отреагировал на это обращение, однако ранее он негативно высказался о решении Twitter навсегда заблокировать 45-го президента на платформе.
Прямая речь Маска: "Многие люди будут очень недовольны тем, что крупные технологические компании на западном побережье (США - ред) является арбитрами свободы".
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Напомним:
- 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
- Соцсеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию".
- 13 января Нижняя палата Конгресса США объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.