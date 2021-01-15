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Репетицію інавгурації Байдена вирішили перенести через проблеми із безпекою – Politico

П'ятниця, 15 січня 2021, 07:16

Видання Politico з посиланням на два джерела, повідомило, що репетиція інавгурації обраного президента США Джо Байдена, запланована на неділю, 17 січня, була відкладена через проблеми з безпекою.

Джерело: Politico

Деталі: За інформацією видання, тепер репетиція має відбутись у понеділок, 18 січня.

Комітет з інавгурації президента відмовився коментувати зміни, а Секретна служба і Об'єднаний комітет Конгресу по церемонії інавгурації не відповіли на запити про коментарі.

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Нагадаємо: Інавгурація новообраного президента США відбудеться 20 січня. 

Байден сказав, що він не проти, якщо віцепрезидент Майк Пенс прийде на інавгурацію, а чинний президент Дональд Трамп не прийде.

Раніше Трамп заявив, що не піде на цю церемонію.

Довідка: Останнім президентом США, який не був присутній на інавгурації свого наступника, був Річард Ніксон, який пішов у відставку після Уотергейтського скандалу і покинув Вашингтон 1974 року до того, як Джеральд Форд приніс присягу. Останнім президентом, який пропустив інавгурацію після планових виборів, був Вудро Вільсон, який пропустив церемонію Уоррена Г. Хардінга в 1921 році через проблеми зі здоров'ям. 

Інші президенти США пропускали інавгурацію своїх наступників через політичні невдоволення, але не в новітній історії.

Що передувало: 

Теми: СШАБайден


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