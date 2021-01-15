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Репетицию инаугурации Байдена решили перенести из-за проблем с безопасностью – Politico

Пятница, 15 января 2021, 07:16

Издание Politico со ссылкой на два источника, сообщило, что репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена, запланированная на воскресенье, 17 января, была отложена из-за проблем с безопасностью.

Источник: Politico

Детали: По информации издания, теперь репетиция должна состояться в понедельник, 18 января.

Комитет по инаугурации президента отказался комментировать изменения, а Секретная служба и Объединенный комитет Конгресса по церемонии инаугурации не ответили на запросы о комментарии.

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Напомним: Действующий президент Трамп заявил, что не пойдет на эту церемонию

Справка: Последним президентом США, который не присутствовал на инаугурации своего преемника, был Ричард Никсон, который ушел в отставку после Уотергейтского скандала и покинул Вашингтон в 1974 году до того, как Джеральд Форд принес присягу. Последним президентом, который пропустил инаугурацию после плановых выборов, был Вудро Вильсон, который пропустил церемонию Уоррена Г. Хардинга в 1921 году из-за проблем со здоровьем.

Другие президенты пропускали инаугурацию своих преемников из-за политических недовольств, но не в новейшей истории.

Напомним:

Темы: СШАБайден


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