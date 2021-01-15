Репетицию инаугурации Байдена решили перенести из-за проблем с безопасностью – Politico
Издание Politico со ссылкой на два источника, сообщило, что репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена, запланированная на воскресенье, 17 января, была отложена из-за проблем с безопасностью.
Источник: Politico
Детали: По информации издания, теперь репетиция должна состояться в понедельник, 18 января.
Комитет по инаугурации президента отказался комментировать изменения, а Секретная служба и Объединенный комитет Конгресса по церемонии инаугурации не ответили на запросы о комментарии.
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Напомним: Действующий президент Трамп заявил, что не пойдет на эту церемонию.
Справка: Последним президентом США, который не присутствовал на инаугурации своего преемника, был Ричард Никсон, который ушел в отставку после Уотергейтского скандала и покинул Вашингтон в 1974 году до того, как Джеральд Форд принес присягу. Последним президентом, который пропустил инаугурацию после плановых выборов, был Вудро Вильсон, который пропустил церемонию Уоррена Г. Хардинга в 1921 году из-за проблем со здоровьем.
Другие президенты пропускали инаугурацию своих преемников из-за политических недовольств, но не в новейшей истории.
Напомним:
- 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
- Соцсеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию".
- 13 января Нижняя палата Конгресса США объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.