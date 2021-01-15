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ООС: 6 обстрілів за добу, український захисник отримав осколкове поранення

П'ятниця, 15 січня 2021, 06:28
ООС: 6 обстрілів за добу, український захисник отримав осколкове поранення

За минулу добу збройні формування Російської Федерації на Донбасі 6 разів порушили режим "тиші". Одного військового ООС поранено.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 14 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Всі вони  були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 

Так, поруч із населеним пунктом Гнутове, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.  Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав легке осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. 

В передмісті Мар’їнки та поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар’їнки – ще й зі стрілецької зброї. В районі населеного пункту Талаківка противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. 

На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша".

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.

"Українська правда" у Threads

Теми: окупаціяООС
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