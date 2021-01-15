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ООС: 6 обстрелов за сутки, украинский защитник получил осколочное ранение

Пятница, 15 января 2021, 06:28
ООС: 6 обстрелов за сутки, украинский защитник получил осколочное ранение

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 6 раз нарушили режим "тишины". Один военный ООС ранен.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, рядом с населенным пунктом Гнутово, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил легкое осколочное ранение. Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В пригороде Марьинки и вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а у Марьинки - еще и из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Талаковка противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

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Темы: оккупацияООС
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