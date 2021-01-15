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Коронавірус в Україні: більше 8 тисяч нових хворих за день, 166 людей померли

П'ятниця, 15 січня 2021, 08:13

8 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні протягом четверга 14 січня. Летальних випадків – 166.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За його словами, одужали при цьому  10 328 осіб.

Серед захворілих 236 дітей та 315 медпрацівників.

Госпіталізовано за минулу добу 2 152 людини, здійснено 49 596 тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

Степанов повідомив, що за весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 146 963 особи;
  • одужало – 847 391 особа;
  • летальних випадків – 20 542;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 905 076.

Нагадаємо: Рівно тиждень тому, перед самим введенням локдауну, в Україні за добу було зафіксовано 5 676 нових випадків COVID-19, летальних випадків було 83.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019Україна


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