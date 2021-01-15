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Коронавирус в Украине: более 8 тысяч новых больных за день, 166 человек умерли

Пятница, 15 января 2021, 08:13

8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине в течение четверга 14 января. Летальных случаев - 166.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: По его словам, выздоровели при этом 10 328 человек.

Среди заболевших 236 детей и 315 медработников.

Госпитализированы за минувшие сутки 2 152 человека, осуществлено 49 596 тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

Степанов сообщил, что за все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1 146 963 человека;
  • выздоровели - 847 391 человек;
  • летальных исходов - 20 542;
  • проведено ПЦР-тестов – 5 905 076.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Украина


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