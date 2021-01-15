Вашингтон перетворюється на "фортецю" до дня інавгурації Байдена

За тиждень до інавгурації новообраного президента США Джо Байдена центр Вашингтона виглядає як місто, що готується до війни.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Величезна частина центру міста заблокована і патрулюється збройними силами Національної гвардії США.

Столиця США стає ще більш укріпленою, оскільки федеральні, державні та місцеві влади готуються до найгіршого сценарію насильства, пов'язаного з інавгурацією 20 січня.

Понад 25 тисяч співробітників правоохоронних органів, збройних сил і розвідки були задіяні для забезпечення безпеки у Вашингтоні під час інавгурації Байдена.

ФБР попередило, що екстремісти можуть використовувати наслідки захоплення Капітолію 6 січня, проводячи атаки для дестабілізації і розпалювання ще більшого конфлікту в США.

Секретна служба, яка відповідає за безпеку інавгурації, активувала командний центр для об'єднання федеральних, державних і місцевих агентств.

За даними Секретної служби, в плануванні безпеки беруть участь понад 20 агентств громадської безпеки, в тому числі правоохоронні, пожежно-рятувальні служби і служби швидкої медичної допомоги.

Поряд з фізичним зміцненням Капітолію уряд округу Колумбія закрив більшу частину міста для руху транспорту, зупинив станції метро і громадські автобуси.

Національну алею, традиційне місце збору натовпу в день інавгурації, також можуть закрити відповідно до плану, що розглядаються Службою нацпарків.

Деякі комерційні компанії також приєдналися до зміцнення столиці країни.

Так, Delta Air Lines Inc. забороняє проносити зареєстровану вогнепальну зброю на рейсах до Вашингтона до 20 січня, за винятком співробітників правоохоронних органів.

Airbnb Inc., найбільша служба оренди житла в США, заявила, що на наступному тижні скасовує всі бронювання в районі Вашингтона.

За словами однієї офіційної особи, хоча Капітолій буде укріплений на найближчі дні, зростає побоювання, що екстремісти зосередять атаки за межами периметра безпеки. В інших важливих місцях Вашингтона або столицях штатів.

Читайте також: Підсудний Трамп: що чекає на президента США після відставки

Нагадаємо: Інавгурація новообраного президента США відбудеться 20 січня.

Байден сказав, що він не проти, якщо віцепрезидент Майк Пенс прийде на інавгурацію, а чинний президент Дональд Трамп не прийде.

Раніше Трамп заявив, що не піде на цю церемонію.

Довідка: Останнім президентом США, який не був присутній на інавгурації свого наступника, був Річард Ніксон, який пішов у відставку після Уотергейтського скандалу і покинув Вашингтон 1974 року до того, як Джеральд Форд приніс присягу. Останнім президентом, який пропустив інавгурацію після планових виборів, був Вудро Вільсон, який пропустив церемонію Уоррена Г. Хардінга в 1921 році через проблеми зі здоров'ям.

Інші президенти США пропускали інавгурацію своїх наступників через політичні невдоволення, але не в новітній історії.

Що передувало: