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Вашингтон превращается в "крепость" ко дню инаугурации Байдена

Пятница, 15 января 2021, 12:15

За неделю до инаугурации новоизбраного президента США Джо Байдена центр Вашингтона выглядит как город, готовящийся к войне.

Источник: Bloomberg

Детали: Огромная часть центра города заблокирована и патрулируется вооруженными силами Национальной гвардии США.

Столица США становится еще более укрепленной, поскольку федеральные, государственные и местные власти готовятся к наихудшему сценарию насилия, связанному с инаугурацией 20 января.

Более 25 тысяч сотрудников правоохранительных органов, вооруженных сил и разведки были задействованы для обеспечения безопасности в Вашингтоне во время инаугурации Байдена.

ФБР предупредило, что экстремисты, нацеленные на инаугурацию, могут использовать последствия захвата Капитолия 6 января, проводя атаки для дестабилизации и разжигания более крупного конфликта в США.

Секретная служба, которая отвечает за безопасность инаугурации, активировала командный центр для объединения федеральных, государственных и местных агентств.

По данным Секретной службы, в планировании безопасности участвуют более 20 агентств общественной безопасности, в том числе правоохранительные, пожарно-спасательные службы и службы скорой медицинской помощи.

Наряду с физическим укреплением Капитолия правительство округа Колумбия закрыло большую часть города для движения транспорта, остановило станции метро и общественные автобусы.

Национальная аллея, традиционное место сбора толпы в день инаугурации, также может быть закрыто в соответствии с планом, рассматриваемым Службой национальных парков.

Некоторые коммерческие компании также присоединились к укреплению столицы страны. Так, Delta Air Lines Inc. запрещает носить зарегистрированное огнестрельное оружие на рейсах в Вашингтон до 20 января, за исключением сотрудников правоохранительных органов.

Airbnb Inc., крупнейшая служба аренды жилья в США, заявила, что на следующей неделе отменяет все бронирования в районе Вашингтона.

По словам одного из официальных лиц, хотя Капитолий, похоже, будет укреплен на ближайшие дни, растет опасение, что экстремисты сосредоточат атаки за пределами периметра безопасности. В других важных местах Вашингтона или столицах штатов.

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НапомнимИнаугурация новоизбранного президента США состоится 20 января.

Байден сказал, что он не против, если вице-президент Майк Пенс придет на инаугурацию, а действующий президент Дональд Трамп не придет.

Действующий президент Трамп заявил, что не пойдет на эту церемонию

Справка: Последним президентом США, который не присутствовал на инаугурации своего преемника, был Ричард Никсон, который ушел в отставку после Уотергейтского скандала и покинул Вашингтон в 1974 году до того, как Джеральд Форд принес присягу. Последним президентом, который пропустил инаугурацию после плановых выборов, был Вудро Вильсон, который пропустил церемонию Уоррена Г. Хардинга в 1921 году из-за проблем со здоровьем.

Другие президенты пропускали инаугурацию своих преемников из-за политических недовольств, но не в новейшей истории.

Напомним:

Украинская правда
Темы: БайденСШАинаугурацияпрезидент


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