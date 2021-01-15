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Шмигаль каже, що українці не розлучаться з масками до кінця 2021 року

П'ятниця, 15 січня 2021, 14:04

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що маски та соціальна дистанція у зв’язку із COVID-19 залишаться актуальними для українців до кінця 2021 року.

Джерело: прем’єр в ефірі "1+1"

Пряма мова: "Ми зараз проходимо цей карантин, який допомагає нам збити потенційну хвилю захворювань після святкування Нового року, різдвяних свят.

У лютому-березні ми очікуємо надходження вакцини в Україну і насправді це буде певне таке моральне полегшення, хоча вакцинування займе певний період часу.

В будь-якому випадку, носіння масок, миття рук, соціальна дистанція – це основні заходи, які залишаються актуальними і будуть залишатися актуальними впродовж цілого цього року".

Теми: Шмигаль карантинкоронавірусCovid-2019Україна


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