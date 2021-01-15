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Шмыгаль говорит, что украинцы не расстанутся с масками до конца 2021

Пятница, 15 января 2021, 14:04

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что маски и социальная дистанция в связи с COVID-19 останутся актуальными для украинцев до конца 2021 года.

Источник: премьер в эфире "1+1"

Прямая речь: "Мы сейчас проходим этот карантин, который помогает нам сбить потенциальную волну заболеваний после празднования Нового года, рождественских праздников.

В феврале-марте мы ожидаем поступления вакцины в Украину и на самом деле это будет определенное такое моральное облегчение, хотя вакцинация займет определенный период времени.

В любом случае, ношение масок, мытье рук, социальная дистанция - это основные мероприятия, которые остаются актуальными и будут оставаться актуальными на протяжении всего этого года".

Темы: ШмыгалькарантинкоронавирусCovid-2019Украина


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