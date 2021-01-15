Шмыгаль говорит, что украинцы не расстанутся с масками до конца 2021
Пятница, 15 января 2021, 13:04
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что маски и социальная дистанция в связи с COVID-19 останутся актуальными для украинцев до конца 2021 года.
Источник: премьер в эфире "1+1"
Прямая речь: "Мы сейчас проходим этот карантин, который помогает нам сбить потенциальную волну заболеваний после празднования Нового года, рождественских праздников.
В феврале-марте мы ожидаем поступления вакцины в Украину и на самом деле это будет определенное такое моральное облегчение, хотя вакцинация займет определенный период времени.
В любом случае, ношение масок, мытье рук, социальная дистанция - это основные мероприятия, которые остаются актуальными и будут оставаться актуальными на протяжении всего этого года".
Предыстория:
- 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.