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Протести проти тарифів: у Житомирі штурмували облраду, у Полтаві – перекривали дороги

П'ятниця, 15 січня 2021, 15:27
Протести проти тарифів: у Житомирі штурмували облраду, у Полтаві – перекривали дороги

Під час протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги у Житомирі місцеві жителі штурмували приміщення обласної ради, а в Полтаві на кілька годин перекрили кілька вулиць.

Джерело: Суспільне.Житомир, "Укрінформ", "Полтавщина"

Деталі: У Житомирі відбувся третій протест проти підвищення тарифів. 15 січня він розпочався на території "Житомиргаз" та "Житомиргаз Збут". Далі вони вирушили до будівлі "Житомиробленерго".

 

В акції приймали участь близько 250-300 протестувальників.

Вони штурмом проникли у приміщення обласної ради й піднялися в малу залу, де проходило засідання президії облради.

Повідомляється, що з громадськістю поспілкувався голова облради Володимир Федоренко. За його словами, президія прийняла колегіальне звернення до НКРЕКП, Кабінету Міністрів, Антимонопольного комітету, Верховної Ради щодо цін на газ та електроенергію.

 

Потім учасники акції пішли до міськради. У сесійну залу до них вийшли заступники міського голови.

Акція у Житомирі завершилася після 14.00. Наступну планують провести 19 січня.

У Полтаві місцеві мешканці також вийшли на протест. Вони на кілька годин перекрили дві вулиці (одна з них біля управління СБУ ред.) і вимагали відставки уряду, керівників ОДА та облради.

 

На акції був присутній екс-нардеп Сергій Каплін, а протестувальники підхоплювали його ідеї та гасла.

 

Зокрема, Каплін запропонував не комунікувати з обласним керівництвом, бо це "офіс газової мафії", націоналізувати "Полтавагаз" та створити постійнодіючий штаб з перекриття траси Київ — Харків, поки центральна влада не погодиться на тариф у 2 гривні за газ для полтавчан.

 

Що передувало: З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

Нагадаємо:

  • Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.
  • 10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.

Українська правда
Теми: ПолтаваЖитомиртарифимітинги
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