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Протесты против тарифов: в Житомире штурмовали облсовет, в Полтаве – перекрывали дороги

Пятница, 15 января 2021, 16:27

Во время протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги в Житомире местные жители штурмовали помещение областного совета, а в Полтаве на несколько часов перекрыли несколько улиц.

Источник: Суспільне.Житомир, "Укрінформ", "Полтавщина"

Детали: В Житомире состоялся третий протест против повышения тарифов. 15 января он начался на территории "Житомиргаз" и "Житомиргаз Сбыт". Далее они отправились к зданию "Житомироблэнерго".

 

В акции принимали участие около 250-300 протестующих. Они штурмом проникли в помещение областного совета и поднялись в малый зал, где проходило заседание президиума облсовета.

Отмечается, что с общественностью пообщался председатель облсовета Владимир Федоренко. По его словам, президиум принял коллегиальное обращение к НКРЭКУ, Кабинету министров, Антимонопольному комитету, Верховной Раде относительно цен на газ и электроэнергию.

 

Затем участники акции пошли в горсовет. В сессионный зал к ним вышли заместители городского головы.

Акция в Житомире завершилась после 14.00. Следующую планируют провести 19 января.

В Полтаве местные жители также вышли на протест.

Они на несколько часов перекрыли две улицы (одна из них возле управления СБУ - ред.) и требовали отставки правительства, руководителей ОГА и облсовета.

 

На акции присутствовал экс-нардеп Сергей Каплин, а протестующие подхватывали его идеи и лозунги.

 

В частности, Каплин предложил не коммуницировать с областным руководством, потому что это "офис газовой мафии", национализировать "Полтавагаз" и создать постоянно действующий штаб по перекрытию трассы Киев - Харьков, пока центральная власть не согласится на тариф в 2 гривны за газ для полтавчан.

 

Что предшествовало: С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставку.

Напомним:

  • Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.
  • 10 января во ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Украинская правда
Темы: ПолтаваЖитомиртарифымитинги


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