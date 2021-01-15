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Окупанти 4 рази стріляли у бік ЗСУ з гранатометів

П'ятниця, 15 січня 2021, 17:37
Окупанти 4 рази стріляли у бік ЗСУ з гранатометів

Протягом доби 15 січня було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу населених пунктів Талаківка та Гнутове збройні формування Російської Федерації декілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Цієї доби російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", де неподалік Південного вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї".

Деталі: Зазначається, що про факти порушення режиму припинення вогню повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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