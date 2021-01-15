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Оккупанты 4 раза стреляли в сторону ВСУ из гранатометов

Пятница, 15 января 2021, 18:37

В течение суток 15 января было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи населенных пунктов Талаковка и Гнутово вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Эти сутки русско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и в районе оперативно-тактической группировки "Север", где неподалеку Южного вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия".

Детали: Отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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