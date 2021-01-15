Оккупанты 4 раза стреляли в сторону ВСУ из гранатометов
Пятница, 15 января 2021, 17:37
В течение суток 15 января было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вблизи населенных пунктов Талаковка и Гнутово вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Эти сутки русско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и в районе оперативно-тактической группировки "Север", где неподалеку Южного вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия".
Детали: Отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Украинская правда