Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Протести проти тарифів: люди перекривали дві траси на Харківщині

П'ятниця, 15 січня 2021, 19:39

Під час протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області місцеві жителі перекривали траси "Сімферополь – Харків" та "Київ – Харків – Довжанський".

Джерело: поліція Харківщини

Дослівно: "В місті Краснограді на вулиці Полтавській понад 70 жителів майже на 40 хвилин перекрили рух транспорту на пішохідному переході на трасі "Сімферополь – Харків".

Поблизу блокпосту на трасі "Київ - Харків -Довжанський" в селищі Пісочин 50 громадян також перекривали рух транспорту".

Деталі: Відомо, що загалом в акціях взяли участь понад 560 людей. Порядок охороняли майже 150 поліцейських.

Зазначається, що правоохоронці поліцейські не зафіксували грубих порушень публічного порядку.

 

Що передувало: З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

Нагадаємо:

  • Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газна період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.
  • 10 січня у низці регіонів України пройшли акції протеступроти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.

Українська правда
Теми: Харківська областьполіціятарифимітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВАКС зобов’язав Венедіктову вирішити, хто займатиметься справою Татарова

Україна оновила список "червоних" країн

Олімпіаду Зеленського на Закарпатті протягує група Льовочкіна - ЗМІ

Захист "Схем" пішов до Верховного суду через Портнова

Україна відповіла на ультиматум Боснії щодо вивезеної з окупованого Луганська ікони

відеоДо ФОПівців на Майдані долучився новий протест: "Стоп тарифний геноцид"

Усі новини...
Харківська область
У ряді регіонів протестують проти підвищення тарифів
Місця, які нас вразили у 2020
На Зміївській ТЕС сталася пожежа: гасили цілу ніч
Останні новини
20:11
Pfizer гарантувала ЄС поставку всіх замовлених вакцин у першому кварталі
19:54
Заступниця Єрмака: Ми не повертаємося до держрегулювання цін на газ
19:39
фотоПротести проти тарифів: люди перекривали дві траси на Харківщині
19:28
У Меркель розповіли деталі розмови із Зеленським
19:12
Шмигаль: До "віялових відключень" вдаватися не повинні і не будемо
19:01
КС перевірить конституційність зменшення кількості районів до 136
18:48
COVID спричинив один із найбільших в історії сплесків інвестицій в технології – KPMG
18:44
У столичному метро призупиняли рух: на колію впала людина
18:37
Окупанти 4 рази стріляли у бік ЗСУ з гранатометів
18:22
США скоротили контингент в Іраку та Афганістані до найнижчого рівня за майже 20 років
Усі новини...