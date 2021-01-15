Протести проти тарифів: люди перекривали дві траси на Харківщині

Під час протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області місцеві жителі перекривали траси "Сімферополь – Харків" та "Київ – Харків – Довжанський".

Джерело: поліція Харківщини

Дослівно: "В місті Краснограді на вулиці Полтавській понад 70 жителів майже на 40 хвилин перекрили рух транспорту на пішохідному переході на трасі "Сімферополь – Харків".

Поблизу блокпосту на трасі "Київ - Харків -Довжанський" в селищі Пісочин 50 громадян також перекривали рух транспорту".

Деталі: Відомо, що загалом в акціях взяли участь понад 560 людей. Порядок охороняли майже 150 поліцейських.

Зазначається, що правоохоронці поліцейські не зафіксували грубих порушень публічного порядку.

Що передувало: З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

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