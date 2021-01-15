Протести проти тарифів: люди перекривали дві траси на Харківщині
Під час протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області місцеві жителі перекривали траси "Сімферополь – Харків" та "Київ – Харків – Довжанський".
Джерело: поліція Харківщини
Дослівно: "В місті Краснограді на вулиці Полтавській понад 70 жителів майже на 40 хвилин перекрили рух транспорту на пішохідному переході на трасі "Сімферополь – Харків".
Поблизу блокпосту на трасі "Київ - Харків -Довжанський" в селищі Пісочин 50 громадян також перекривали рух транспорту".
Деталі: Відомо, що загалом в акціях взяли участь понад 560 людей. Порядок охороняли майже 150 поліцейських.
Зазначається, що правоохоронці поліцейські не зафіксували грубих порушень публічного порядку.
Що передувало: З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.
Нагадаємо:
- Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газна період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.
- 10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.