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Протесты против тарифов: люди перекрывали две трассы на Харьковщине

Пятница, 15 января 2021, 19:39

Во время протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области местные жители перекрывали трассы "Симферополь - Харьков" и "Киев - Харьков - Довжанский".

Источник: полиция Харьковщины

Дословно: "В городе Краснограде на улице Полтавской более 70 жителей почти на 40 минут перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе на трассе "Симферополь - Харьков".

Вблизи блокпоста на трассе "Киев - Харьков - Довжанский" в поселке Песочин 50 граждан также перекрывали движение транспорта".

Детали: Известно, что всего в акциях приняли участие более 560 человек.  Порядок охраняли около 150 полицейских.

Отмечается, что правоохранители полицейские не зафиксировали грубых нарушений общественного порядка.

 

Что предшествовало: С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставку.

Напомним:

  • Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.
  • 10 января во ряде регионов Украины прошли акции протестапротив повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьполициятарифымитинги


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