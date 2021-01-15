Протесты против тарифов: люди перекрывали две трассы на Харьковщине

Во время протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области местные жители перекрывали трассы "Симферополь - Харьков" и "Киев - Харьков - Довжанский".

Источник: полиция Харьковщины

Дословно: "В городе Краснограде на улице Полтавской более 70 жителей почти на 40 минут перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе на трассе "Симферополь - Харьков".

Вблизи блокпоста на трассе "Киев - Харьков - Довжанский" в поселке Песочин 50 граждан также перекрывали движение транспорта".

Детали: Известно, что всего в акциях приняли участие более 560 человек. Порядок охраняли около 150 полицейских.

Отмечается, что правоохранители полицейские не зафиксировали грубых нарушений общественного порядка.

Что предшествовало: С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставку.

Напомним: