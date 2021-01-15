Протесты против тарифов: люди перекрывали две трассы на Харьковщине
Во время протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области местные жители перекрывали трассы "Симферополь - Харьков" и "Киев - Харьков - Довжанский".
Источник: полиция Харьковщины
Дословно: "В городе Краснограде на улице Полтавской более 70 жителей почти на 40 минут перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе на трассе "Симферополь - Харьков".
Вблизи блокпоста на трассе "Киев - Харьков - Довжанский" в поселке Песочин 50 граждан также перекрывали движение транспорта".
Детали: Известно, что всего в акциях приняли участие более 560 человек. Порядок охраняли около 150 полицейских.
Отмечается, что правоохранители полицейские не зафиксировали грубых нарушений общественного порядка.
Что предшествовало: С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставку.
Напомним:
- Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.
- 10 января во ряде регионов Украины прошли акции протестапротив повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.