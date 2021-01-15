Трамп залишить Вашингтон вранці у день інавгурації Байдена – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп покине Вашингтон в наступну середу вранці, перед самою інавгурацією обраного президента Джо Байдена.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР з посиланням на джерело, ознайомлене з планами Трампа.

Офіційно про це рішення Трампа наразі не повідомлено.

Трамп уже оголосив, що не буде присутній на інавгурації Байдена - що є порушенням традиції. Його місце займе віцепрезидент Майк Пенс.

Очікується, що Трамп залишиться у Флориді з невеликою групою своїх помічників.

Трамп протягом кількох місяців робив безпідставні звинувачення в шахрайстві на виборах в спробі делегітимізувати президентство Байдена. У підсумку це призвело до штурму Капітолію його прихильниками.

13 січня Палата представників проголосувала за те, щоб Трамп став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент.