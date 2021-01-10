Майк Пенс візьме участь в інавгурації Байдена

Віце-президент США Майк Пенс візьме участь в інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

Джерело: Reuters

Деталі: Інформацію повідомив високопоставлений чиновник адміністрації.

У той же час, президент США Дональд Трамп заявив, що не буде присутній на інавгурації свого наступника 20 січня.

Що було раніше: Джо Байден сказав, що найшвидший спосіб усунути Дональда Трампа з посади президента США – це приступити до інавгурації обраного президента, він також не проти, якщо віце-президент Майк Пенс прийде на інавгурацію, а Трамп не прийде.

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