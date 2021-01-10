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Майк Пенс візьме участь в інавгурації Байдена

Неділя, 10 січня 2021, 03:28
Майк Пенс візьме участь в інавгурації Байдена

Віце-президент США Майк Пенс візьме участь в інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

Джерело: Reuters

Деталі: Інформацію повідомив високопоставлений чиновник адміністрації.

У той же час, президент США Дональд Трамп заявив, що не буде присутній на інавгурації свого наступника 20 січня.

Що було раніше: Джо Байден сказав, що найшвидший спосіб усунути Дональда Трампа з посади президента США – це приступити до інавгурації обраного президента, він також не проти, якщо віце-президент Майк Пенс прийде на інавгурацію, а Трамп не прийде.

Нагадаємо:

Детальніше про наслідки штурму Капітолію - читайте у статті "Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США".

"Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE"

Українська правда

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Теми: СШАвиборипрезидентінавгурація
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