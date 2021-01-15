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Трамп покинет Вашингтон утром в день инаугурации Байдена – СМИ

Пятница, 15 января 2021, 21:56

Президент США Дональд Трамп покинет Вашингтон в следующую среду утром, перед самой инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР со ссылкой на источник, знакомый с планами Трампа.

Официально об этом решении Трампа пока не сообщается.

Трамп уже объявил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена - что является нарушением традиции. Его место займет вице-президент Майк Пенс.

Ожидается, что Трамп останется во Флориде с небольшой группой своих помощников.

Трамп в течение нескольких месяцев делал безосновательные обвинения в мошенничестве на выборах в попытке делегитимизировать президентство Байдена. В итоге это привело к штурму Капитолия его сторонниками.

13 января Палата представителей проголосовала за то, чтобы Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент.



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