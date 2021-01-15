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Меморіальний центр "Бабин Яр" оприлюднив сотні тисяч архівних документів

П'ятниця, 15 січня 2021, 22:25

Цифровий архів Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" поповнився 300 тисячами нових документів минулого сторіччя.

Джерело: керівниця проєкту "Імена" Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Анна Фурман, яку цитує сайт центру

Деталі: Оприлюднені нові книги РАЦСів за 1927-1933 роки із Державного архіву Києва та Трудова картотека мешканців столиці й області періоду нацистської окупації із Державного архіву Київщини.

Загалом близько 300 тисяч сканкопій документів стали доступними широкому загалу на онлайн-платформі Меморіалу.

Загалом на онлайн-платформі Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" наразі є близько 500 тисяч сканів документів.

Пряма мова Фурман: "Матеріалів РАЦСів дуже багато, ми обробляємо їх частинами. Ці документи – свідоцтва про народження, шлюб, смерть тощо – користуються найбільшим попитом у населення. Завдяки цим документам люди можуть дізнатися про своє коріння, підтвердити національність, провести генеалогічне дослідження. Актові книги, що зараз знаходяться на реставрації в архіві, будуть оцифровані та доступні за першої можливості".

Що було раніше: Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" уклав із Державною архівною службою Меморандум про партнерство, який передбачає спільну роботу над створенням цифрового архіву, співпрацю в освітніх, наукових та культурних заходах.

Українська правда
Теми: Бабин ЯрісторіяКиївська область


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