Мемориальный центр "Бабий Яр" обнародовал сотни тысяч архивных документов

Цифровой архив Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" пополнился 300 тысячами новых документов прошлого столетия.

Источник: руководитель проекта "Имена" Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман, которую цитирует сайт центра

Детали: Обнародованы новые книги загсов за 1927-1933 годы из Государственного архива Киева и Трудовая картотека жителей столицы и области периода нацистской оккупации из Государственного архива Киевской области.

Всего около 300 тысяч сканкопий документов стали доступны широкой публике на онлайн-платформе Мемориала.

Всего на онлайн-платформе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" пока есть около 500 тысяч сканов документов.

Прямая речь Фурман: "Материалов ЗАГСов очень много, мы обрабатываем их частями. Эти документы - свидетельства о рождении, браке, смерти и т.д. - пользуются наибольшим спросом у населения. Благодаря этим документам люди могут узнать о своих корнях, подтвердить национальность, провести генеалогическое исследование. Актовые книги, которые сейчас находятся на реставрации в архиве, будут оцифрованы и доступны при первой же возможности".

Что было раньше: Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" заключил с Государственной архивной службой Меморандум о партнерстве, который предусматривает совместную работу над созданием цифрового архива, сотрудничество в образовательных, научных и культурных мероприятиях.