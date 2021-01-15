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Мемориальный центр "Бабий Яр" обнародовал сотни тысяч архивных документов

Пятница, 15 января 2021, 22:25

Цифровой архив Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" пополнился 300 тысячами новых документов прошлого столетия.

Источник: руководитель проекта "Имена" Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман, которую цитирует сайт центра

Детали: Обнародованы новые книги загсов за 1927-1933 годы из Государственного архива Киева и Трудовая картотека жителей столицы и области периода нацистской оккупации из Государственного архива Киевской области.

Всего около 300 тысяч сканкопий документов стали доступны широкой публике на онлайн-платформе Мемориала.

Всего на онлайн-платформе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" пока есть около 500 тысяч сканов документов.

Прямая речь Фурман: "Материалов ЗАГСов очень много, мы обрабатываем их частями.  Эти документы - свидетельства о рождении, браке, смерти и т.д. - пользуются наибольшим спросом у населения.  Благодаря этим документам люди могут узнать о своих корнях, подтвердить национальность, провести генеалогическое исследование.  Актовые книги, которые сейчас находятся на реставрации в архиве, будут оцифрованы и доступны при первой же возможности".

Что было раньше: Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" заключил с Государственной архивной службой Меморандум о партнерстве, который предусматривает совместную работу над созданием цифрового архива, сотрудничество в образовательных, научных и культурных мероприятиях.

Украинская правда
Темы: Бабий ЯристорияКиевская область


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