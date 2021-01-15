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Волонтери знайшли у Карпатах туриста, якого шукали два дні

П'ятниця, 15 січня 2021, 22:06
Волонтери знайшли у Карпатах туриста, якого шукали два дні

О 21 годині 15 січня до Служби порятунку повідомили, що туристи-волонтери, які також допомагали рятувальникам у пошуках, знайшли заблукалого туриста-львів'янина в районі полонини Струнга.

Джерело: ДСНС України

Деталі: Зазначається, що він наразі знаходиться у безпечному місці.

Стан його здоров'я, за словами волонтерів, які його знайшли, задовільний.

До них вирушили рятувальники на всюдиході Богун, яким надалі заблукалого доправлять до найближчого населеного пункту.

Нагадаємо: Напередодні, 14 січня, рятувальники прочісували місцевість до пізнього вечора, періодично підтримуючи з хлопцем телефонний зв’язок. Врешті-решт пошуки довелося призупинити через погіршення погодних умов.

15 січня роботи відновили – у складі рятувальників працювали 10 людей та 4 одиниці техніки.

"Українська правда" у Threads

Теми: КарпатиДСНСпогода
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