Волонтеры нашли в Карпатах туриста, которого искали два дня

В 21 час 15 января в Службу спасения сообщили, что туристы-волонтеры, которые также помогали спасателям в поисках, нашли заблудившегося туриста-львовянина в районе долины Струнга.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: Отмечается, что он сейчас находится в безопасном месте.

Состояние его здоровья, по словам волонтеров, которые его нашли, удовлетворительное.

К ним отправились спасатели на вездеходе Богун, которым в дальнейшем заблудившегося доставят до ближайшего населенного пункта.

Напомним: Накануне, 14 января, спасатели прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонную связь. В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий.

15 января работы возобновили - в составе спасателей работали 10 человек и 4 единицы техники.