Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Волонтеры нашли в Карпатах туриста, которого искали два дня

Пятница, 15 января 2021, 23:06

В 21 час 15 января в Службу спасения сообщили, что туристы-волонтеры, которые также помогали спасателям в поисках, нашли заблудившегося туриста-львовянина в районе долины Струнга.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: Отмечается, что он сейчас находится в безопасном месте.

Состояние его здоровья, по словам волонтеров, которые его нашли, удовлетворительное.

К ним отправились спасатели на вездеходе Богун, которым в дальнейшем заблудившегося доставят до ближайшего населенного пункта.

Напомним: Накануне, 14 января, спасатели прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонную связь.  В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий.

15 января работы возобновили - в составе спасателей работали 10 человек и 4 единицы техники.

Украинская правда
Темы: КарпатыГСЧСпогода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 15 января: рассекречивание связей штаба Трампа и РФ, новая должность зятя Медведчука

обновленоРоссиянам запретили встречать Навального в аэропорту

ВАКС обязал Венедиктову решить, кто будет заниматься делом Татарова

Украина обновила список "красных" стран

Олимпиаду Зеленского на Закарпатье протягивает группа Левочкина - СМИ

Защита "Схем" пошла в Верховный суд из-за Портнова

Все новости...
Карпаты
По пояс в снегу: В Карпатах второй день ищут пропавшего туриста
Карантин: Минздрав с полицией поедет проверять горнолыжные курорты Карпат
Карпаты засыпает снегом, туристов просят не ходить в горы
Последние новости
23:19
обновлено от 16:27Заместитель Ермака Татаров оплатил обучение в США в начале года
23:06
фотоВолонтеры нашли в Карпатах туриста, которого искали два дня
22:47
В Швейцарии и Австрии снегопады заблокировали дороги, объявлено лавинную опасность
22:25
Мемориальный центр "Бабий Яр" обнародовал сотни тысяч архивных документов
22:08
Новости экономики: цену на газ хотят зафиксировать на год, "маршруткам" готовят конец
21:56
Трамп покинет Вашингтон утром в день инаугурации Байдена – СМИ
21:48
Банки получили еще 8,5 млрд длинного "рефинанса" от НБУ
21:34
Новости 15 января: рассекречивание связей штаба Трампа и РФ, новая должность зятя Медведчука
21:18
Киев временно уменьшил количество общественного транспорта
21:09
Зеленский попросил Меркель о вакцинах - ОП
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!