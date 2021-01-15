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Волонтеры нашли в Карпатах туриста, которого искали два дня

Пятница, 15 января 2021, 22:06
Волонтеры нашли в Карпатах туриста, которого искали два дня

В 21 час 15 января в Службу спасения сообщили, что туристы-волонтеры, которые также помогали спасателям в поисках, нашли заблудившегося туриста-львовянина в районе долины Струнга.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: Отмечается, что он сейчас находится в безопасном месте.

Состояние его здоровья, по словам волонтеров, которые его нашли, удовлетворительное.

К ним отправились спасатели на вездеходе Богун, которым в дальнейшем заблудившегося доставят до ближайшего населенного пункта.

Напомним: Накануне, 14 января, спасатели прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонную связь.  В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий.

15 января работы возобновили - в составе спасателей работали 10 человек и 4 единицы техники.

Украинская правда

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Темы: КарпатыГСЧСпогода
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