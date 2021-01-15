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Міноборони повідомило бойові та небойові втрати військових за минулий рік

П'ятниця, 15 січня 2021, 23:44

Згідно з даними Міністерства оборони, 50 військових Збройних сил загинули внаслідок бойових дій на Донбасі протягом 2020 року.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Міноборони

Дослівно: "Кількість військовослужбовців ЗС України, які загинули за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 50 осіб. Кількість військовослужбовців ЗС України, які отримали поранення за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 339 осіб".

Деталі: Зазначається, що з інших причин, окрім бойових, під час Операції Об’єднаних сил протягом минулого року померли 79 українських військових.

Чому це важливо: Згідно з досягнутими в кінці липня домовленостями, на Донбасі має панувати всеоохоплюючий режим тиші, сторони мають залишатися на встановлених позиціях, зброю має бути відведено.

Бойовики продовжують обстрілювати українських воїнів.

Нагадаємо: 11 січня внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ в районі Пісків загинув перший у 2021 році український військовослужбовець.

Теми: МіноборониДонбасвійнаЗбройні сили


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