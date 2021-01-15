Минобороны сообщило боевые и небоевые потери военных в прошлом году
Согласно данным Министерства обороны, 50 военных Вооруженных сил погибли в результате боевых действий на Донбассе в течение 2020 года.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Минобороны
Дословно: "Количество военнослужащих ВС Украины, которые погибли за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 50 человек. Количество военнослужащих ВС Украины, которые получили ранения за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 339 человек".
Детали: Отмечается, что по другим причинам, кроме боевых, во время Операции Объединенных сил в течение прошлого года умерли 79 украинских военных.
Почему это важно: Согласно достигнутым в конце июля договоренностям, на Донбассе должна царить всеобъемлющий режим тишины, стороны должны оставаться на установленных позициях, оружие должно быть отведено.
Боевики продолжают обстреливать украинских воинов.
Напомним: 11 января в результате обстрела оккупационных войск в районе Песков погиб первый в 2021 году украинский военнослужащий.