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Минобороны сообщило боевые и небоевые потери военных в прошлом году

Пятница, 15 января 2021, 23:44

Согласно данным Министерства обороны, 50 военных Вооруженных сил погибли в результате боевых действий на Донбассе в течение 2020 года.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Минобороны

Дословно: "Количество военнослужащих ВС Украины, которые погибли за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 50 человек.  Количество военнослужащих ВС Украины, которые получили ранения за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 339 человек".

Детали: Отмечается, что по другим причинам, кроме боевых, во время Операции Объединенных сил в течение прошлого года умерли 79 украинских военных.

Почему это важно: Согласно достигнутым в конце июля договоренностям, на Донбассе должна царить всеобъемлющий режим тишины, стороны должны оставаться на установленных позициях, оружие должно быть отведено.

Боевики продолжают обстреливать украинских воинов.

Напомним: 11 января в результате обстрела оккупационных войск в районе Песков погиб первый в 2021 году украинский военнослужащий.

Темы: МинобороныДонбассвойнаВооруженные силы


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