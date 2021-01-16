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Рада має проголосувати за скорочення кількості депутатів у січні – нардепка

Субота, 16 січня 2021, 03:27

Заступниця голови Комітету ВР з питань правової політики Ольга Совгиря повідомила, що законопроєкт щодо скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб має потрапити на голосування до парламенту на останньому пленарному тижні січня.

Джерело: етер телеканалу "Україна 24", передає Укрінформ

Пряма мова: "В сесійну залу він (законопроєкт №1017 – ред) має потрапити на останньому пленарному тижні в січні. Тому що вимога Конституції – це те, що законопроєкт має бути схвалений на наступній черговій сесії. Саме ця наступна чергова сесія в розумінні Конституції – це січень цього року".

Деталі: За її словами, прогнозувати, чи назбирається необхідні 300 голосів для ухвалення законопроєкту в цілому, можна буде після проведення консультацій з усіма депутатськими фракціями і групами.

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Теми: Верховна Рада


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