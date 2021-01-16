Рада должна проголосовать за сокращение количества депутатов в январе – нардепка

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря сообщила, что законопроект о сокращении количества народных депутатов до 300 человек должен попасть на голосование в парламент на последней пленарной неделе января.

Источник: эфир телеканала "Украина 24", передает Укринформ

Прямая речь: "В сессионный зал он (законопроект №1017 - ред) должен попасть на последней пленарной неделе в январе. Потому что требование Конституции - это то, что законопроект должен быть одобрен на следующей очередной сессии. Именно эта следующая очередная сессия в понимании Конституции - это январь этого года".

Детали: По ее словам, прогнозировать, наберется необходимые 300 голосов для принятия законопроекту в целом, можно будет после проведения консультаций со всеми депутатскими фракциями и группами.

Напомним: Комитет Верховной Рады по правовой политике рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов.

Осенью 2020 году в опросе "5 вопросов от президента" Владимир Зеленский спросил украинцев, как они относятся к идее сокращения количества нардепов до 300 человек.

Читайте также: За кулисами "5 вопросов от президента". Рассказ "волонтера" об опросе Зеленского