Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МОЗ США подав у відставку

Субота, 16 січня 2021, 05:38

Міністр охорони здоров’я США Алекс Азар направив президенту Дональду Трампу офіційного листа, де повідомив про свою відставку з 20 січня у зв’язку з набуттям повноважень уряду Джо Байдена.

Джерело: видання The Hill, яке публікує лист

Пряма мова: "Атаки на Капітолій були нападом на нашу демократію й традицію мирної передачі влади, яку Сполучені Штати Америки першими подарували світу. Благаю вас надалі однозначно засуджувати будь-яку форму насильства та вимагати, щоби ніхто не спробував зірвати інавгурацію в Вашингтоні чи деінде, а також продовжувати беззастережно підтримувати мирну та впорядковану передачу влади 20 січня 2021 року".

Деталі: Міністр також підкреслив, що залишається в адміністрації Трампа до останнього дня її повноважень "у найкращих інтересах народу", оскільки пандемія коронавірусу продовжує спустошувати Сполучені Штати.

Довідка: Наразі всього в світі діагностовано 94 мільйони випадків зараження коронавірусом, 67 мільйонів хворих вже вилікувалися. Підтверджено 2 015 930 смерті від COVID-19.

Продовжують боротися з хворобою понад 24 мільйони людей.

Важливо знати: У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший. 

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
Усі новини...
Реклама: