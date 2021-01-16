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Глава МОЗ США подав у відставку

Субота, 16 січня 2021, 06:38

Міністр охорони здоров’я США Алекс Азар направив президенту Дональду Трампу офіційного листа, де повідомив про свою відставку з 20 січня у зв’язку з набуттям повноважень уряду Джо Байдена.

Джерело: видання The Hill, яке публікує лист

Пряма мова: "Атаки на Капітолій були нападом на нашу демократію й традицію мирної передачі влади, яку Сполучені Штати Америки першими подарували світу. Благаю вас надалі однозначно засуджувати будь-яку форму насильства та вимагати, щоби ніхто не спробував зірвати інавгурацію в Вашингтоні чи деінде, а також продовжувати беззастережно підтримувати мирну та впорядковану передачу влади 20 січня 2021 року".

Деталі: Міністр також підкреслив, що залишається в адміністрації Трампа до останнього дня її повноважень "у найкращих інтересах народу", оскільки пандемія коронавірусу продовжує спустошувати Сполучені Штати.

Довідка: Наразі всього в світі діагностовано 94 мільйони випадків зараження коронавірусом, 67 мільйонів хворих вже вилікувалися. Підтверджено 2 015 930 смерті від COVID-19.

Продовжують боротися з хворобою понад 24 мільйони людей.

Важливо знати: У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший. 

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Теми: коронавірусСША


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