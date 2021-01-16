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Глава Минздрава США подал в отставку

Суббота, 16 января 2021, 06:38

Министр здравоохранения США Алекс Азар направил президенту Дональду Трампу официальное письмо о своей отставке с 20 января в связи с приобретением полномочий правительства Джо Байдена.

Источник: издание The Hill, которое публикует письмо

Прямая речь: "Атаки на Капитолий были нападением на нашу демократию и традицию мирной передачи власти, которую Соединенные Штаты Америки первыми подарили миру. Умоляю вас в дальнейшем однозначно осуждать любую форму насилия и требовать, чтобы никто не попытался сорвать инаугурацию в Вашингтоне или где-нибудь, а также продолжать безоговорочно поддерживать мирную и упорядоченную передачу власти 20 января 2021".

Детали: Министр также подчеркнул, что остается в администрации Трампа до последнего дня ее полномочий "в лучших интересах народа", поскольку пандемия коронавируса продолжает опустошать Соединенные Штаты.

Темы: коронавирусСША


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