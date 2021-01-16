Обстріли з гранатометів та кулеметів: на Донбасі 5 порушень "перемир'я" за добу

Минулої доби збройні формування Росії на сході України декілька разів відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 15 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поруч із населеними пунктами Гнутове і Талаківка, збройні формування Російської Федерації декілька разів відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Трудівського противник здійснив в бік наших позицій кілька черг зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів, один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна було швидко доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Поблизу Південного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ."

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.