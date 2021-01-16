За прошедшие сутки вооруженные формирования России на востоке Украины несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 15 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с населенными пунктами Гнутово и Талаковка, вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Трудовская противник совершил в сторону наших позиций несколько очередей из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов, один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воина было быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Вблизи Южного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ."

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.