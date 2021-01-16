У Києві більше 800 випадків коронавірусу за добу
Субота, 16 січня 2021, 10:07
У Києві за добу 15 січня виявили 821 випадок коронавірусу, 14 хворих померли і 935 одужали.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Деталі: До лікарень столиці госпіталізували 68 пацієнтів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 151, у Деснянському — 119 та в Дніпровському районі — 109 випадків.
Серед нових хворих – 484 жінки віком від 18 до 99 років, 316 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв, 10 дівчаток від 1 до 17 років та 11 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, 29 медиків.
Що передувало: 14 січня у Києві було зафіксовано 896 нових випадків захворювання на Covid-19. 20 з них - летальні.
Українська правда