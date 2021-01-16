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У Києві більше 800 випадків коронавірусу за добу

Субота, 16 січня 2021, 11:07

У Києві за добу 15 січня виявили 821 випадок коронавірусу, 14 хворих померли і 935 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: До лікарень столиці госпіталізували 68 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 151, у Деснянському — 119 та в Дніпровському районі — 109 випадків.

Серед нових хворих – 484 жінки віком від 18 до 99 років, 316 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв, 10 дівчаток від 1 до 17 років та 11 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 29 медиків.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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