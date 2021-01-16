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В Киеве более 800 случаев коронавируса за сутки

Суббота, 16 января 2021, 11:07

В Киеве за сутки 15 января обнаружили 821 случай коронавируса, 14 больных умерли и 935 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 151, в Деснянском – 119 и в Днепровском районе – 109 случаев.

Среди новых заболевших – 484 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 316 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 10 девочек от 1 до 17 лет и 11 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 29 медиков.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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