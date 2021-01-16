Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве более 800 случаев коронавируса за сутки

Суббота, 16 января 2021, 10:07
В Киеве более 800 случаев коронавируса за сутки

В Киеве за сутки 15 января обнаружили 821 случай коронавируса, 14 больных умерли и 935 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 151, в Деснянском – 119 и в Днепровском районе – 109 случаев.

Среди новых заболевших – 484 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 316 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 10 девочек от 1 до 17 лет и 11 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 29 медиков.

Что предшествовало: 14 января в Киеве было зафиксировано 896 новых случаев заболевания Covid-19. 20 из них - летальные.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Киев
"Не верим, что РФ не захочет вернуться": Зеленский выступил по случаю Дня государственности
Гроза и шквальный ветер: киевлян предупреждают о непогоде
Родину-мать уже готовят к установлению Тризуба, он будет из европейской стали
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: