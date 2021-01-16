Зниклого в Білорусі журналіста заарештували на 2 місяці

Відносно затриманого в Білорусі журналіста Андрія Александрова обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці.

Джерело: адвокат Ольга Карпушонок у коментарі БелаПАН, Naviny.by

Пряма мова адвоката: "Рішення про запобіжний захід прийняло УСК Мінська з санкції прокуратури. Але це не означає, що воно не може бути змінено. Найближчим часом Андрія повинні перевести в СІЗО на вулиці Володарського".

Деталі: Адвокат має намір відвідати підзахисного в понеділок, 18 січня.

У той же час, заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич, виступ якого розміщено на Youtube-каналі МВС, заявив, що Андрій Александров і його дівчина Ірина Злобіна підозрюються у фінансуванні протестної діяльності.

Пряма мова Казакевича: "Працівники підрозділу по боротьбі з економічними злочинами в ході роботи по встановленню каналів фінансування незаконних масових заходів у Республіці Білорусь вийшли на слід двох індивідуальних підприємців – жителів міста Мінська. 12 січня цього року вони затримані".

"42-річний Андрій Александров і його 31-річна співмешканка Ірина Злобіна з серпня 2020 року займалися фінансуванням осіб, які брали участь у масових заворушеннях та інших протестних акціях на території міста Мінська, в тому числі шляхом оплати штрафів, відшкодування утримання в ЦІП (центр ізоляції правопорушників – ред.) і ІТТ (ізолятор тимчасового тримання – ред.) і так далі".

"У ході опитування Александров пояснив, що пропозиція зайнятися подібною діяльністю надійшла йому від фонду солідарності ByHelp, який надає допомогу так званим постраждалим в ході проведення протестних акцій громадянам. Незабаром до цієї діяльності долучилася його співмешканка".

Деталі: За його словами, всього з 22 серпня до 9 листопада 2020 року Александров і Злобіна оплатили понад 250 штрафів на різні прізвища.

Казакевич зазначив, що проведені "обшуки в квартирі підозрюваних і офісі БелаПАН, одним з керівників якого Александров довгий час був і де до теперішнього часу знімав офісні приміщення", в результаті яких виявлено та вилучено 168 квитанцій про оплату штрафів, банківські платіжні картки, грошова сума в розмірі понад 25 тисяч доларів і євро і 20 тисяч білоруських рублів, протестна атрибутика, комп'ютерна техніка.

Стосовно фігурантів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу (навчання та інша підготовка осіб для участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок, фінансування та інше матеріально-технічне забезпечення такої діяльності).

Александров був затриманий 12 січня. 14 січня в офісі БелаПАН пройшов обшук. Вилучено частину техніки і носіїв інформації. У постанові на обшук також фігурувала ст. 293 КК (масові заворушення).

Із заявами з приводу затримання Александрова і триваючого переслідування білоруських незалежних ЗМІ 15 січня виступили посольство США в Білорусі та Європейська федерація журналістів (EFJ).

Що передувало: 13 січня колеги Александрова повідомляли про його зникнення.