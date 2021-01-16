Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пропавшего в Беларуси журналиста арестовали на 2 месяца

Суббота, 16 января 2021, 16:12

В отношении задержанного в Беларуси журналиста Андрея Александрова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Источник: адвокат Ольга Карпушонок в комментарии БелаПАН, Naviny.by

Прямая речь адвоката: "Решение о мере пресечения приняло УСК Минска с санкции прокуратуры. Но это не значит, что она не может быть изменена. В ближайшее время Андрея должны перевести в СИЗО на улице Володарского".

Детали: Адвокат намерена посетить подзащитного в понедельник, 18 января.

В то же время, замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, выступление которого размещено на Youtube-канале МВД, заявил, что Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина подозреваются в финансировании протестной деятельности.

Прямая речь Казакевича: "Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями в ходе работы по установлению каналов финансирования незаконных массовых мероприятий в Республике Беларусь вышли на след двух индивидуальных предпринимателей — жителей города Минска. 12 января этого года они задержаны".

"42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП (центр изоляции правонарушителей – ред.) и ИВС (изолятор временного содержания – ред.) и так далее".

"В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности ByHelp, оказывающего помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций гражданам. Вскоре к этой деятельности присоединилась его сожительница".

Детали: По его словам, всего с 22 августа до 9 ноября 2020 года Александров и Злобина оплатили более 250 штрафов на различные фамилии.

Казакевич отметил, что проведены "обыски в квартире подозреваемых и офисе БелаПАН, одним из руководителей которого Александров долгое время являлся и где до настоящего времени снимал офисные помещения", в результате которых обнаружены и изъяты 168 квитанций об оплате штрафов, банковские платежные карточки, денежная сумма в размере более 25 тысяч долларов и евро и 20 тысяч белорусских рублей, протестная атрибутика, компьютерная техника.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, финансирование и иное материально-техническое обеспечение такой деятельности).

Александров был задержан 12 января. 14 января в офисе БелаПАН прошел обыск. Изъята часть техники и носителей информации. В постановлении на обыск также фигурировала ст. 293 УК (массовые беспорядки).

С заявлениями по поводу задержания Александрова и продолжающегося преследования белорусских независимых СМИ 15 января выступили посольство США в Беларуси и Европейская федерация журналистов (EFJ).

Что предшествовало: 13 января коллеги Александрова сообщали о его исчезновении.

Темы: БеларусьСМИ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Контрразведка сообщала об угрозах со стороны РФ задолго до агрессии – министр

Вакцина против COVID для Украины: Crown Agents рассказала об условиях контракта

фото, видеоПолтавский депутат обвинил мэра в поджоге авто

фото, видеоРуководителей Нацагентства по аккредитации поймали на взятке

Во Франции 1,5 млн человек без связи из-за поджога вышки противниками 5G

видеоВ Киеве троллейбус сбил женщину на переходе

Все новости...
Беларусь
В Беларуси вынесли первый смертный приговор в 2021 году
В Беларуси пропал журналист
Лукашенко приказал подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС
Последние новости
16:35
Додик, подаривший РФ похищенную в Луганске икону, обвинил Кулебу в "некомпетентности"
16:33
Контрразведка сообщала об угрозах со стороны РФ задолго до агрессии – министр
16:28
За 2020 год Boeing поставил в 3,5 раза меньше самолетов чем Airbus
16:21
Вакцина против COVID для Украины: Crown Agents рассказала об условиях контракта
16:12
Пропавшего в Беларуси журналиста арестовали на 2 месяца
15:36
МИД РФ обвинил СМИ в "спекуляциях" по поводу иконы из Луганска
15:26
Китайский инвестор "Мотор Сич" считает неправомерными санкции США
15:07
фото, видеоПолтавский депутат обвинил мэра в поджоге авто
14:41
Правящая партия Грузии избрала нового лидера
14:30
фото, видеоРуководителей Нацагентства по аккредитации поймали на взятке
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!