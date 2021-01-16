Пропавшего в Беларуси журналиста арестовали на 2 месяца

В отношении задержанного в Беларуси журналиста Андрея Александрова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Источник: адвокат Ольга Карпушонок в комментарии БелаПАН, Naviny.by

Прямая речь адвоката: "Решение о мере пресечения приняло УСК Минска с санкции прокуратуры. Но это не значит, что она не может быть изменена. В ближайшее время Андрея должны перевести в СИЗО на улице Володарского".

Детали: Адвокат намерена посетить подзащитного в понедельник, 18 января.

В то же время, замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, выступление которого размещено на Youtube-канале МВД, заявил, что Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина подозреваются в финансировании протестной деятельности.

Прямая речь Казакевича: "Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями в ходе работы по установлению каналов финансирования незаконных массовых мероприятий в Республике Беларусь вышли на след двух индивидуальных предпринимателей — жителей города Минска. 12 января этого года они задержаны".

"42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП (центр изоляции правонарушителей – ред.) и ИВС (изолятор временного содержания – ред.) и так далее".

"В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности ByHelp, оказывающего помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций гражданам. Вскоре к этой деятельности присоединилась его сожительница".

Детали: По его словам, всего с 22 августа до 9 ноября 2020 года Александров и Злобина оплатили более 250 штрафов на различные фамилии.

Казакевич отметил, что проведены "обыски в квартире подозреваемых и офисе БелаПАН, одним из руководителей которого Александров долгое время являлся и где до настоящего времени снимал офисные помещения", в результате которых обнаружены и изъяты 168 квитанций об оплате штрафов, банковские платежные карточки, денежная сумма в размере более 25 тысяч долларов и евро и 20 тысяч белорусских рублей, протестная атрибутика, компьютерная техника.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, финансирование и иное материально-техническое обеспечение такой деятельности).

Александров был задержан 12 января. 14 января в офисе БелаПАН прошел обыск. Изъята часть техники и носителей информации. В постановлении на обыск также фигурировала ст. 293 УК (массовые беспорядки).

С заявлениями по поводу задержания Александрова и продолжающегося преследования белорусских независимых СМИ 15 января выступили посольство США в Беларуси и Европейская федерация журналистов (EFJ).

Что предшествовало: 13 января коллеги Александрова сообщали о его исчезновении.