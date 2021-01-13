У Білорусі зник журналіст

У Мінську зник журналіст і медіа-менеджер Андрій Александров.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Колеги журналіста повідомили, що останній раз зв'язувалися з Александровим 12 січня близько 14:00. Після цього зв'язку з ним немає.

На цей момент телефон журналіста вимкнений. Немає зв'язку і з його дівчиною.

Нагадаємо: У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Режим Лукашенка відзначився безпрецедентним свавіллям стосовно протестувальників.