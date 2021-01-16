Байден висунув Нуланд на пост заступника держсекретаря США

Джо Байден запропонував призначити заступником державного секретаря США Вікторію Нуланд.

Джерело: пресслужба обраного президента США Джо Байдена

Деталі: У повідомленні наголошується, що Нуланд має необхідний досвід і зв'язками, щоб згуртувати світ навколо просування американських інтересів.

Це рішення Байдена не є сюрпризом. Ще на початку січня джерела повідомляли, що дипломат-ветеран Вікторія Нуланд буде номінована на пост заступника державного секретаря з політичних питань.

Крім Нуланд Байден висунув ще низку кандидатур на посади у Держдепартаменті США.

Нагадаємо: Вікторія Нуланд працювала при п'яти президентах США і дев'яти держсекретарях.

Нуланд під час своєї роботи в Держдепартаменті у 2013 році відвідала охоплений протестами Київ і на Майдані спілкувалася з учасниками мітингу.

Вікторія Нуланд у Києві, 11 грудня 2013 року

У 2019 Нуланд на слуханнях в Конгресі виступила за посилення санкцій проти РФ. Незабаром після цього Кремль вніс її в "чорний список", який передбачає заборону на в'їзд в РФ.