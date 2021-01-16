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Байден выдвинул Нуланд на пост заместителя госсекретаря США

Суббота, 16 января 2021, 16:28
Байден выдвинул Нуланд на пост заместителя госсекретаря США

Джо Байден предложил назначить заместителем государственного секретаря США Викторию Нуланд.

Источник: пресс-служба избранного президента США Джо Байдена

Детали: В сообщении отмечается, что Нуланд обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов.

Это решение Байдена не является сюрпризом. Еще в начале января источники сообщали, что дипломат-ветеран Виктория Нуланд будет номинирована на пост заместителя государственного секретаря по политическим вопросам.

Помимо Нуланд Байден выдвинул еще ряд кандидатур на должности в Госдепартаменте США.

Напомним: Виктория Нуланд работала при пяти президентах США и девяти госсекретарях.

Нуланд во время своей работы в Госдепартаменте в 2013 году посетила охваченный протестами Киев и на Майдане общалась с митингующими.

Виктория Нуланд в Киеве, 11 декабря 2013 года
Виктория Нуланд в Киеве, 11 декабря 2013 года

В 2019 году Нуланд на слушаниях в Конгрессе выступила за ужесточение санкций проив РФ. Вскоре после этого Кремль внес ее в "черный список", предусматривающий запрет на въезд в РФ.

Украинская правда

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Темы: БайденСША
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