Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
Президент Володимир Зеленський 16 січня змінив ректора Національної академії СБУ, начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, а також керівників управлінь Служби безпеки у трьох областях.
Джерело: укази президента, розміщені на сайті глави держави
Деталі: Зеленський звільнив Сергія Кудінова з посади ректора Національної академії Служби безпеки України й призначив на його місце Андрія Черняка.
Також начальником Департаменту захисту національної державності СБУ замість Анатолія Дублика призначений Олександр Кукса.
Окрім того, начальниками Управлінь Служби безпеки України в Миколаївській, Львівській та Кіровоградській областях Зеленський призначив відповідно:
- Дмитра Нєвєдрова,
- Івана Осипчука,
- Олександра Наконечного.
Нагадаємо: Верховна Рада має намір розглянути законопроєкт про реформу Служби безпеки України в січні.