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Зеленський провів кадрові зміни в СБУ

Субота, 16 січня 2021, 19:47
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ

Президент Володимир Зеленський 16 січня змінив ректора Національної академії СБУ, начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, а також керівників управлінь Служби безпеки у трьох областях.

Джерело: укази президента, розміщені на сайті глави держави

Деталі: Зеленський звільнив Сергія Кудінова з посади ректора Національної академії Служби безпеки України й призначив на його місце Андрія Черняка.

Також начальником Департаменту захисту національної державності СБУ замість Анатолія Дублика призначений Олександр Кукса.

Окрім того, начальниками Управлінь Служби безпеки України в Миколаївській, Львівській та Кіровоградській областях Зеленський призначив відповідно:

  • Дмитра Нєвєдрова,
  • Івана Осипчука,
  • Олександра Наконечного.

Нагадаємо: Верховна Рада має намір розглянути законопроєкт про реформу Служби безпеки України в січні.

Українська правда

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Теми: СБУЗеленський
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