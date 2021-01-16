Зеленский провел кадровые изменения в СБУ

Президент Владимир Зеленский 16 января сменил ректора Национальной академии СБУ, начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, а также руководителей управлений Службы безопасности в трех областях.

Источник: указы президента, размещенные на сайте главы государства

Детали: Зеленский уволил Сергея Кудинова с должности ректора Национальной академии Службы безопасности Украины и назначил на его место Андрея Черняка.

Также начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика назначен Александр Кукса.

Кроме того, начальниками управлений Службы безопасности Украины в Николаевской, Львовской и Кировоградской областях Зеленский назначил соответственно:

Дмитрия Неведрова,

Ивана Осипчука,

Александра Наконечного.

Напомним: Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект о реформе Службы безопасности Украины в январе.