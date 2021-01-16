Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Президент Владимир Зеленский 16 января сменил ректора Национальной академии СБУ, начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, а также руководителей управлений Службы безопасности в трех областях.
Источник: указы президента, размещенные на сайте главы государства
Детали: Зеленский уволил Сергея Кудинова с должности ректора Национальной академии Службы безопасности Украины и назначил на его место Андрея Черняка.
Также начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика назначен Александр Кукса.
Кроме того, начальниками управлений Службы безопасности Украины в Николаевской, Львовской и Кировоградской областях Зеленский назначил соответственно:
- Дмитрия Неведрова,
- Ивана Осипчука,
- Александра Наконечного.
Напомним: Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект о реформе Службы безопасности Украины в январе.