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Зеленский провел кадровые изменения в СБУ

Суббота, 16 января 2021, 20:47

Президент Владимир Зеленский 16 января сменил ректора Национальной академии СБУ, начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, а также руководителей управлений Службы безопасности в трех областях.

Источник: указы президента, размещенные на сайте главы государства

Детали: Зеленский уволил Сергея Кудинова с должности ректора Национальной академии Службы безопасности Украины и назначил на его место Андрея Черняка.

Также начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика назначен Александр Кукса.

Кроме того, начальниками управлений Службы безопасности Украины в Николаевской, Львовской и Кировоградской областях Зеленский назначил соответственно:

  • Дмитрия Неведрова,
  • Ивана Осипчука,
  • Александра Наконечного.

Напомним: Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект о реформе Службы безопасности Украины в январе.

Украинская правда
Темы: СБУЗеленский


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